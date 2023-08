Qualcuno ha portato un bebè a vedere Oppenheimer, e lui lo ha guardato tutto senza fiatare

Oppenheimer è davvero un film per tutti? Forse si, dato che dopo il report sul viaggio al cinema del presidente USA Joe Biden per andare a vedere il nuovo film di Christopher Nolan, da Londra arriva l'esilarante storia di uno spettatore bebè.

Come riportato in queste ore dal critico cinematografico Matthew Turner, una coppia ha vinto il premio di genitori dell'anno qualche giorno fa quando si è presentata al Picturhouse Central di Londra per lo spettacolo di Oppenheimer delle 11:50 pm: niente di strano, fin qui, fatta eccezione per il bimbo che era con loro. Una storia che non si sente tutti i giorni, che però si fa ancora più esilarante dato che, a quanto pare, il piccolo è rimasto con gli occhi incollati allo schermo per tutte le 3 ore di Oppenheimer, suscitando lo stupore degli altri spettatori (che forse temevano, comprensibilmente, una colonna sonora di pianti e grida) e gli oltre 80mila like catturati da Turner sui social.

"Non sono sicuro di quale sia la cosa più strana", ha scritto il critico nel post in calce all'articolo. "Il fatto che qualcuno abbia portato un bambino vero a una proiezione delle 11:50 di Oppenheimer o il fatto che il bambino sia rimasto incollato allo schermo per tutto il tempo, senza piangere mai e facendo solo un paio di colpi di tosse in TRE ORE." Come al solito, esilaranti i commenti sotto al post originale, con un utente che ha suggerito che il bambino fosse un "adulto reincarnato che è ancora consapevole della propria vita passata".

Oppenheimer uscirà il 23 agosto in Italia. Per altri contenuti, leggete i complimenti dei Peaky Blinders a Cillian Murphy per il successo ottenuto con il nuovo film di Nolan.