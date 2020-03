Pornhub allarga il suo abbonamento mensile gratuito a tutto il mondo causa Coronavirus

Mentre YouPorn si è fatto avanti per Cannes 2020, proponendosi di trasmettere in streaming sui propri canali l'edizione del festival francese che altrimenti dopo il rinvio rischia la cancellazione definitiva, anche Pornhub ha trovato il modo di ingraziarsi i suoi fan durante il Coronavirus.

Da oggi, la principale piattaforma di intrattenimento per adulti ha annunciato che offrirà l'abbonamento Pornhub Premium gratuito a tutto il mondo - dopo averlo già regalato agli utenti italiani qualche giorno fa - nel tentativo di incoraggiare l'importanza dello stare a casa e ridurre i contatti con gli altri. Gli utenti possono registrarsi su pornhub.com/stayhome per usufruire della piattaforma di streaming su richiesta ad alta definizione (HD) per i prossimi 30 giorni.

Inoltre, la compagnia donerà 50.000 maschere chirurgiche ai medici dell'area di New York e ai primi soccorritori. Corey Price, Vice Presidente di Pornhub, ha dichiarato: "Con quasi un miliardo di persone bloccate in tutto il mondo ... È importante dare una mano e offrire loro un modo divertente per passare il tempo. Speriamo espandendo la nostra offerta di Pornhub Premium gratis in tutto il mondo, che le persone abbiano un incentivo in più per stare a casa e contribuire a combattere il virus. Quando accade un evento umano globale del genere, spetta a tutti lavorare insieme per aiutare a sostenere la comunità. Siamo sempre stati una comunità globale, che dà spazio ad oltre 130.000 modelli provenienti ogni angolo della terra. Sosteniamo i nostri artisti e continueremo a lavorare su altri progetti per assistere la comunità durante questo periodo difficile."

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.