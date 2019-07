Grazie alla popolarità di Keanu Reeves, John Wick 3 va ancora fortissimo al box office

Il mese scorso non è stato particolarmente felice per i franchise al box office, con Godzilla: King of the Monsters, Dark Phoenix e Men in Black: International che non hanno stupito in termini di incassi ... fatta eccezione per Keanu Reeves e John Wick 3.

A quanto pare infatti l'attore, al centro di una vera e propria rinascita sia artistica che a livello di popolarità, non è in grado di sbagliare, e il terzo capitolo della saga action sta continuando ad infrangere record commerciali.

Il film nel week-end appena trascorso - il settimo dalla sua uscita - ha perso solo il 22% rispetto al precedente, guadagnando altri $3,157 milioni in Nord America. Queste cifre spingono John Wick 3 ad un totale domestico di $161,3 milioni di dollari.

Per fare un confronto, John Wick: Chapter 2 ne guadagno "solo" $92 milioni a livello nazionale e il primo film nel 2014 addirittura $43 milioni: si tratta di un aumento del 75% rispetto al secondo film e del 274% rispetto al primo; un'impennata a dir incredibile anche se confrontata con i moderni successi dei cinecomics, dato che si tratta di un franchise nato da un'idea originale e privo di una fan-base sulla quale fare affidamento.

Inoltre, nelle saghe composte da più di tre film, quella con Keanu Reeves ha segnato il quinto maggior aumento di incasso tra il secondo film della serie e il terzo, dietro solo a Once Upon a Time in Messico (122%), Goldfinger (106%), Army of Darkness (94%) e Skyfall (81%). Ha superato perfino il 69% tra Toy Story 3 e Toy Story 2.

John Wick: Capitolo 3 - Parabellum dovrebbe raggiungere i $165 milioni di dollari a livello domestico il prossimo fine settimana, ma l'obiettivo è rappresentato dai $168 milioni di Skyfall. Il film, poi, è finalmente uscito anche in Corea del Sud, dove ha debuttato con $4,78 milioni di dollari, cifre che hanno portato a $142,3 milioni il totale a livello internazionale. Il franchise sembra non avere la stessa popolarità a livello internazionale che hanno invece saghe come Mission: Impossible e Fast & Furious (che incassano molto di più nei mercati internazionali rispetto a quello domestico) eppure, ora che si trova a $303,6 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, dovrebbe riuscire ad arrivare a quota $325 milioni.

Vi ricordiamo che John Wick 4 uscirà a maggio 2021, data che molto probabilmente lo porterà a scontrarsi al botteghino con Mission: Impossible 7, previsto proprio per la primavera-estate di quell'anno. Il film con Tom Cruise sarà girato back-to-back con Mission: Impossible 8, che arriverà invece nello stesso periodo ma del 2022.

Reeves, vi ricordiamo, da mesi è in contatto con Kevin Feige per entrare nel MCU.