Poor Things: titolo, trailer doppiato e data d'uscita in Italia per il film di Emma Stone

The Walt Disney Company Italia in queste ore ha pubblicato il primo trailer doppiato, il poster e il titolo italiano di Poor Things, nuovo film scritto e diretto dal candidato all'Oscar Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone.

Dal regista de La favorita e The Lobster e dalla produttrice Emma Stone arriva il nuovo film Povere Creature!, questa la versione italiana del titolo: l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Come anticipato già dal teaser trailer originale di Povere creature, Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare: affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e l’emancipazione.

Basata sul libro di Alasdair Gray, la sceneggiatura è stata scritta da Tony McNamara, alla seconda collaborazione tra Lanthimos e lo sceneggiatore dopo il successo ottenuto con La favorita). Il film è stato prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, e arriverà in Italia dal 12 ottobre prossimo distribuito da Walt Disney Pictures.

