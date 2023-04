Poor Things, svelata la data di uscita del film con Emma Stone

In una recente dichiarazione, la casa di produzione Searchlight Pictures ha annunciato la data di uscita di Poor Things: il film, diretto da Yorgos Lanthimos con la partecipazione di Emma Stone, debutterà a cinema l'8 settembre 2023.

Basato sul romanzo omonimo dello scrittore e artista scozzese Alasdair Gray, Poor Things è un film caratterizzato dall'insolito binomio di romanticismo e fantascienza, con attori del calibro di Emma Stone, Williem Dafoe, Mark Ruffallo, Ramy Youssef, Margherita Qualley. La trama è incentrata intorno alla giovane Bella Baxter (Stone) che viene riportata in vita da un nevrotico ma geniale scienziato Godwin Baxter (Dafoe). Al riguardo, Emma Stone anticipa "contenuti sessuali pervasivi e disturbanti" per Poor Things.

Impossibile dimenticare le partecipazioni più iconiche dell'attrice, come quelle in The Amazing Spider-Man, Birdman e La La Land, mentre la filmografia di Dafoe non è certo da meno – basti pensare ai suoi tre ultimi lavori: Morto per un dollaro, Inside e Asteroid City, pellicola scritta e diretta nientemeno che da Wes Anderson.

Yorgos Lanthimos, invece, è un regista, sceneggiatore e produttore greco, ricordato per svariati progetti cinematografici (The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, La favorita) e teatrali (Barbablù, Natura morta in un fosso, Platonov). Una carriera simile gli ha conferito svariati riconoscimenti, tra i quali ricordiamo le tre candidature al Premio Oscar (due per La favorita, uno per The Lobster) e le altrettante vittorie nel Festival di Cannes (Il sacrificio del cervo sacro, The Lobster Dogtooth). Per approfondire la visione artistica del regista, sapevi che Hong Chau ha svelato la particolarità dei film di Torgos Lanthimos?