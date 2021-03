Poor Things, Emma Stone e Willem Dafoe nel nuovo film di Yorgos Lanthimos

Emma Stone e Willem Dafoe sono entrambi alle battute finali delle trattative per entrare a far parte del cast del prossimo film di Yorgos Lanthimos, Poor Things, come riporta in queste ore Deadline. Emma Stone ha già lavorato con Lanthimos nell'ultimo film del regista uscito nelle sale cinematografiche, La favorita, al fianco di Rachel Weisz.

Poor Things sarà ambientato nell'epoca vittoriana e racconterà la storia di Belle Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita da uno scienziato eccentrico. Conoscendo i film di Yorgos Lanthimos è possibile che si tratti un film intriso di umorismo nero e surreale. Al momento il ruolo di Willem Dafoe non è stato ancora annunciato né confermato.



Yorgos Lanthimos è principalmente conosciuto per La favorita, con protagoniste Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman nei panni della regina Anna d'Inghilterra.

In passato ha diretto altri film di successo come Il sacrificio del cervo sacro e The lobster, entrambi con protagonista Colin Farrell.

Poor Things è basato sul romanzo satirico di Alasdair Gray, con Tony McNamara che si occuperà anche della sceneggiatura.

Quest'ultimo si è occupato anche dello script di Crudelia, film nel quale Emma Stone interpreterà il celebre villain de La carica dei cento e uno.



Su Everyeye potete leggere la recensione di La favorita e la recensione di The lobster, i due film più noti di Yorgos Lanthimos.