Poor Things, Emma Stone è un'opera d'arte nel nuovo poster del film di Yorgos Lanthimos

Dopo il teaser di Poor Things, Emma Stone torna nel nuovo poster del film diretto da Yorgos Lanthimos: l'immagine mostra un primo piano delle attrice, con delle sgargianti pennellate sulle labbra e tra gli occhi e le sopracciglia.

Sceneggiata da Tony McNamara (Ashby - Una spia per amico, La favorita, Crudelia), basata sul romanzo bestseller di Alasdair Gray e liberamente ispirata a sua volta al Frankenstein di Mary Shelley, la storia avrebbe potuto essere ambientata in epoca vittoriana, eppure, stando al recente trailer, gli scenari dalle sfumature Steampunk ci spongono a collocarla in una dimensione alternativa.

Ecco la sinossi ufficiale: "Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone, arriva l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e non ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Alla ricerca della mondanità che le manca, Bella scappa con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato viscido e dissoluto, in un'avventura vorticosa attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi dei suoi tempi, Bella coltiva con fermezza il suo obiettivo di difendere l'uguaglianza e la liberazione". Nel cast ricordiamo anche Ramy Youssef, Jerrod Carmichael e Christopher Abbott, mente a occuparsi dei costumi è Holly Waddington.

La pellicola debutterà in sala dall'8 settembre 2023, pur ricordando che è stata valutata R per "contenuto sessuale forte e pervasivo, nudità grafica, materiale inquietante, sangue e linguaggio volgare": non sorprende la promessa di scandalo in Poor Things da parte di Emma Stone, soprattutto considerando il materiale letterario di partenza.