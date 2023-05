Poor Things, Christopher Abbott entusiasta dopo il teaser: 'Ancora più assurdo del set'

Fare da spettatori a un film di Yorgos Lanthimos è solitamente un'esperienza che non lascia indifferenti: ancor di più, immaginiamo, dev'esserlo dunque quella di prendervi fisicamente parte. Ne sa qualcosa Christopher Abbott, che in queste ore è tornato a ribadire il suo entusiasmo per il nuovo lavoro del regista de La Favorita, Poor Things.

Abbott, in particolare, si è detto stupefatto dal teaser di Poor Things rilasciato alcuni giorni fa e nel quale vediamo la protagonista Emma Stone fa ritorno dal mondo dei morti: una presentazione che secondo l'attore non solo riuscirebbe a rendere giustizia alla magia vissuta sul set, ma addirittura ne amplificherebbe gli effetti.

"L'ho amato. Prima di tutto, l'intero design del set era incredibile. Potete vedere dal teaser quanto sia assurdo, e nonostante non sia del tutto identico a quello io ero incantato da quanto magico fosse il vero set, da quanto fosse curato nei dettagli. Quando ho visto il teaser, però, tutto sembrava ancora più vivido e incredibile di quanto visto sul set. È come se ne avesse raddoppiato l'effetto, ed è davvero incredibile" sono state le parole di Christopher Abbott. Vedremo, comunque, di che genere di magia si tratterà: Emma Stone, d'altronde, ha promesso che Poor Things darà scandalo come solo Yorgos Lanthimos sa fare.