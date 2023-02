Un Ponte per Terabithia, perché il film con Josh Hutcherson fu danneggiato dal trailer?

Un Ponte per Terabithia va annoverato tra i traumi cinematografici di una generazione: il film con Josh Hutcherson e AnnaSophia Robb ha fatto piangere lacrime amare a chiunque abbia seguito le avventure dei suoi giovanissimi protagonisti... Soprattutto perché in molti arrivarono in preparati a causa di un trailer ingannevole!

Un Ponte per Terabithia andò infatti incontro a critiche abbastanza severe per una promozione che non rendeva effettivamente giustizia alla storia che il film avrebbe poi raccontato: il trailer diffuso dalla produzione lasciava in effetti immaginare un film dalle tinte fantasy piuttosto marcate, da inserire magari in quel filone che, tra un Il Signore degli Anelli, un Harry Potter e un Le Cronache di Narnia, durante il primo decennio dei '00 si trovava probabilmente in uno dei suoi periodi di maggior splendore.

La realtà era chiaramente ben diversa: gran parte di Un Ponte per Terabithia è ambientata nel mondo reale, e la CGI che popolava gran parte del trailer era ovviamente relegata ai momenti in cui Jess e Leslie immaginavano le fantastiche creature che popolavano il regno immaginario di Terabithia, momenti che, per quanto importanti e incisivi, erano in netta minoranza rispetto alle sequenze di vita di tutti i giorni.

La delusione in chi si aspettava un film incentrato su mostri e villain da combattere a suon di magie e si ritrovò invece davanti una storia delicata ed emotivamente devastante sui traumi adolescenziali, sul non sentirsi accettati, sul senso di colpa e sull'elaborazione del lutto fu dunque inevitabile, così come inevitabili furono le lamentele di buona parte degli spettatori. E voi, avreste preferito davvero un film fantasy? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Un Ponte per Terabithia.