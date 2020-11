Il ponte sul fiume Kwai, capolavoro da Oscar segnato dai conflitti tra regista e attori

Questa sera alle 21:15 La7 riproporrà il capolavoro Il ponte sul fiume Kwai, diretto dal grande David Lean e con protagonista un eccezionale Alec Guinness, entrambi vincitori dell'Oscar nelle rispettive categorie. Tuttavia, la produzione della pellicola non fu affatto serena e le riprese furono segnate da pesanti conflitti tra regista e attori.

Ancora prima dell'avvio della produzione, furono diversi i registi cui fu offerta la regia del film, tra questi è doveroso ricordare John Ford, William Wyler, Howard Hawks e persino Orson Welles, cui fu offerta anche la parte del protagonista. Alla fine la regia andò a Lean, britannico che aveva raggiunto un certo successo con i due film precedenti, Tempo d'estate e Hobson il tiranno.

Nel corso delle riprese furono molti gli scontri tra il regista e i suoi due attori inglesi principali, ovvero Alec Guinness e James Donald, che erano convinti che il romanzo da cui il film era tratto fosse pesantemente anti-britannico. In particolare Guinness era intenzionato a ritrarre il suo personaggio, il Tenente Colonnello Nicholson, con uno spruzzo di humour in più, mentre Lean insisteva su una sua versione decisamente più impostata e noiosa. In un'altra occasione ebbero a battibeccare su una particolare sequenza in cui Nicholson pensa alla propria carriera nell'esercito che venne filmata dal regista da dietro le spalle di Guinness, adirandosi quando l'attore chiese spiegazioni: "Adesso potete andarvene a casa e levarvi dalle scatole, dannati attori inglesi. Fortuna che da domani lavorerò con un attore americano".

Nonostante questi screzi durante le riprese, la pellicola si rivelò un successo. Il ponte sul fiume Kwai incassò oltre 30 milioni di dollari (da un budget di appena 3 milioni) e conquistò ben sette Premi Oscar all'edizione del 1958: film, regia, attore, sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio e colonna sonora, mancando solo il premio per l'attore non protagonista.