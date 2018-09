Pom Klementieff si lascia scappare uno spoiler da Avengers 4?

Come Dave Bautista. Ma anche come Tom Holland, Mark Ruffalo, Evangeline Lilly... purtroppo tenere il segreto su un intero film per due anni è difficilissimo, soprattutto se parliamo di una pellicola super-attesa come lo è Avengers 4.

ATTENZIONE! SPOILER!

L'ultima, in ordine di tempo, a spoilerare - almeno potenzialmente - il quarto film della saga dedicata ai Vendicatori - in uscita a maggio 2019 e, al momento, ancora senza un titolo - è Pom Klementieff, l'interprete della "Guardiana della Galassia" Mantis. Nel corso di un'intervista, parlando del movimento #MeToo, la Klementieff si è lasciata scappare un potenziale spoiler da Avengers 4: "E' una cosa spaventosa quanto bella. Mi ricordo di Brie Larson e Danai Gurira sul set di Avengers, sono venute da me e mi hanno parlato della lettera Time's Up e l'ho trovata splendida. E' splendido sapere che ci sono donne - ma anche uomini - che stanno combattendo per un futuro migliore".

Anche se le dichiarazioni non riguardano il film, la Klementieff avrebbe almeno indirettamente confermato di aver condiviso la scena con i personaggi di Captain Marvel (Brie Larson) e di Okoye (Danai Gurira). Ovviamente non resta che attendere per scoprire quanto di vero ( o meno) di queste dichiarazioni apparse in tutti questi mesi ci sia nel film in arrivo a maggio 2019.