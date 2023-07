Pom Klementieff segue il 'cattivo esempio' di Tom Cruise: lo stunt su Instagram è folle!

Pom Klementieff, star di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno sembra essere entrata un po’ troppo nella parte, lasciandosi ispirare dall’intrepido Tom Cruise e decidendo di dedicarsi agli sport estremi. In un video postato su Instagram, l’attrice si lancia da un aereo con il paracadute esibendosi in diverse acrobazie.

Mentre Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno sembra stia soffrendo più del dovuto il confronto con Barbie e Oppenheimer, l’attrice interprete della villain del film si sta godendo il suo meritato riposo dopo la produzione lasciandosi andare, letteralmente.

La Klementieff ha infatti usato il social di Meta per condividere la sua esperienza durante un lancio con il paracadute, prendendo certamente esempio da Tom Cruise e dagli stunt folli che l’attore ha performato durante le riprese di Mission: Impossible 7.

La canadese si era già mostrata interessata, probabilmente anche per questioni professionali, ad addentrarsi nel mondo degli sport estremi e dell’allenamento fisico intenso, cimentandosi in altri salti, in guide motociclistiche e in allenamenti di arti marziali.

Ricordiamo che l’attrice francese sarà parte anche del cast della seconda parte di Dead Reckoning dopo essere entrata sia nei franchise della Marvel che in quelli DC.

Sicuri che la dedizione e l’ispirazione di Tom Cruise potranno aiutare la Klementieff nel prosieguo della sua carriera action, vi lasciamo alla recensione di Mission: Impossible - Dead Recknoning - Parte Uno.