Pom Klementieff di Guardiani della Galassia si unisce al cast di Mission: Impossible 7 e 8

Dopo un paio di mesi di silenzio tombale, proprio negli ultimi giorni stanno cominciando ad affiorare i primi dettagli sui casting degli annunciati e attesissimi Mission: Impossible 7 e 8, che ricordiamo saranno girati back-to-back prevalentemente in Inghilterra, diretti da Christopher McQuarrie e ovviamente interpretati da Tom Cruise.

L'ultima aggiunta al cast è stata Hayley Atwell, che ha recentemente confermato la sua presenza in entrambi i capitoli di prossima lavorazione, e via social in queste ultime ore lo stesso McQuarrie ha annunciato ai fan la nuova new entry, un'altra attrice molto amata dai fan del MCU: l'irresistibile Pom Klementieff, la Mantis dei Guardiani della Galassia di James Gunn.



Dopo aver taggato la Klementieff, nel tweet del regista si legge brevemente: "Come fate lo spelling di femme fatale? #MI78". Sintetico ma diretto: l'attrice vestirà in sostanza i panni di una nuova e pericolosa donna che in qualche modo metterà in pericolo Ethan Hunt, per giunta in entrambi i film come si evince senza errori dell'hashtag.



Vi ricordiamo che Mission: Impossible 7 uscirà nelle sale americane il 23 luglio 2021, mentre Mission: Impossible 8 arriverà l'anno successivo, per l'esattezza il 5 agosto 2022. La produzione dovrebbe partire a metà del prossimo anno, come già detto principalmente nel Regno Unito.