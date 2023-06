Una poltrona per due, Dan Aykroyd critica la blackface:'Non sceglierei di farla oggi'

Intervistato da The Daily Beast, Dan Aykroyd ha parlato della sua partecipazione al cult di John Landi Una poltrona per due, da anni diventato un classico natalizio in Italia e uno dei maggiori successi nella carriera dell'attore canadese. Una delle sequenze maggiormente problematiche del film riguarda la scena della blackface.

"Ero con la faccia dipinta di nero in quel film e probabilmente non potrei farla franca adesso. Eddie [Murphy] ed io stavamo improvvisando lì. Eddie è un uomo nero e il suo entourage era composto da tutti uomini neri, e non credo che abbiano battuto ciglio. Allora non ci furono obiezioni, nessuno disse niente. Era solo una buon momento comico fedele alla storia" ha dichiarato l'attore.



"Probabilmente non accetterei di fare una parte blackface" ha proseguito Aykroyd "né mi sarebbe permesso di farla. Probabilmente non mi sarebbe permesso di fare un accento giamaicano, faccia bianca o nera che sia. Oggi ci sono nuovi problemi, c'è una sensibilità diversa. Avrei difficoltà a fare un accento inglese e farla franca. Mi direbbero 'Oh, non sei inglese, non puoi farlo'".



Nel film - su Everyeye trovate la recensione di Una poltrona per due - Dan Aykroyd interpreta un ricco broker di investimenti costretto a peggiorare le proprie condizioni di vita a causa di un'assurda scommessa. Nella sequenza di Capodanno del film, Aykroyd appare con il viso dipinto di nero e sfoggia i dreadlocks e un accento caraibico.



