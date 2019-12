Pollyanna McIntosh e la sua 'probabile' presenza nei film su Rick Grimes

L'attrice Pollyanna McIntosh, che in The Walking Dead ha interpretato tra il 2017 e il 2018 il personaggio di Anne, nota anche come Jadis, ha lasciato intendere in un video postato su Instagram che farà parte della trilogia di film spin-off su Rick Grimes.

"Ciao a tutti" inizia così il video dell'attrice, "volevo solo farvi sapere che, beh, non posso parlare dei film su Rick Grimes, ma che ci stanno lavorando e che io non vedo l'ora di farne parte, probabilmente", pronunciando quest'ultima parola con un sorriso che sa tanto di conferma definitiva.

"So che voi ragazzi state aspettando là fuori, e sto aspettando anch'io. Non vedo l'ora" ha continuato Pollyanna McIntosh, che poi conclude: "Questo è quanto, da un uccellino in La La Land".

In effetti la presenza dell'attrice era ormai data per acquisita, e nel video sembra più che altro voler rivelare un classico "segreto di Pulcinella". Queste dichiarazioni sembrano di certo più indicative rispetto a quelle che l'attrice rilasciava qualche tempo fa, quando aveva detto di non aver ancora firmato per essere nel film. "Vogliono girare il prossimo anno, quindi se non mi dicono nulla entro Natale saprò che non ci sarò, o no?" aveva detto all'epoca, per poi aggiungere, dando ai fan a a sé stessa ancora speranze: "Si stanno prendendo tutto il tempo per rendere il film il meglio possibile, e hanno quel tempo, quindi perché non usarlo?"

I film su Rick Grimes saranno molto diversi da The Walking Dead, ha recentemente dichiarato Scott Gimple, e secondo Pollyanna McIntosh esploreranno altri mondi.