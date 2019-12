Pollyanna McIntosh al lavoro su un nuovo progetto con Zack Snyder

L'ex-attrice di The Walking Dead, Pollyanna McIntosh, ha diffuso un immagine dal dietro le quinte di un progetto a cui starebbe lavorando al momento con il regista Zack Snyder; il progetto in questione è incentrato sulla festività ebraica del Chanukkah.

L'immagine ritrae l'attrice in abiti di scena mentre siede sulla sabbia accanto a una menorah con Zack Snyder davanti a lei nell'atto di riprenderla. La McIntosh ha descritto il progetto in questione come una "buffa ode al Chanukkah". Nella didascalia che accompagna l'immagine possiamo infatti leggere: "Girando nel deserto con il delicatissimo Zack Snyder. Non vedo l'ora di vedere questa buffa ode al Chanukkah una volta uscita".

Purtroppo, non ci sono altri dettagli in merito a queste riprese, ma con tutta probabilità potrebbe trattarsi di un cortometraggio o di uno spot pubblicitario a tema festività.

Dopo una serie di sette film consecutivi prodotti e distribuiti da Warner Bros, Zack Snyder per il suo prossimo film è approdato a Netflix. Le riprese del suo Army of the Dead si sono ufficialmente concluse e adesso il regista sarà impegnato nella post-produzione del suo lavoro. Dai pochi dettagli rivelati finora, sappiamo che Army of the Dead sarà ambientato a Las Vegas, quando la città viene colpita da un'epidemia zombie: il virus viene contenuto solo in quella metropoli, che oggi è circondata da un muro di container. Ovviamente la città crolla, e sei anni dopo questa apocalisse cittadina il proprietario di un casino ingaggia un gruppo di soldati per riavere i soldi che ha lasciato al sicuro all'interno dell'edificio.

Lo stesso Snyder ha rivelato, nel corso di una recente intervista, che Army of the Dead uscirà sul servizio di streaming on demand nell'inverno 2020, un ritorno all'horror a sedici anni da L'Alba dei Morti Viventi, che nel 2004 lanciò la sua carriera.

Nel cast del nuovo zombie-movie, lo ricordiamo, troveremo Dave Bautista, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Ella Purnell, Huma Qureshi, Garret Dillahunt, Omari Hardwick, Chris D’Elia, Hiroyuki Sanada, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Samantha Win, Rich Cetrone e Matthias Schweighöfer. Oltre ad aver scritto e diretto l'opera, Snyder ha anche curato la fotografia tramite una speciale cinepresa 8K creata appositamente per il film.