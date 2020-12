Un poliziotto alle elementari: ecco le condizioni imposte da Arnold Schwarzenegger

Questa sera su Iris va in onda Un poliziotto alle elementari, il film cult del 1990 che ha per protagonista Arnold Schwarzenegger che veste i panni del poliziotto John Kimble incaricato di indagare su un pericoloso criminale che ricerca sua moglie e suo figlio.

Per poter svolgere al meglio il suo lavoro, l'uomo è costretto ad infiltrarsi come maestro all'asilo del bambino. Questo nuovo finto impiego lo mette seriamente in difficoltà vista l'incredibile vivacità dei bambini ma, dopo aver imparato a gestirli si affeziona a loro e in particolar modo a Dominic, il bimbo ricercato da suo padre.

Convincere Arnold Schwarzenegger a prendere parte a questa pellicola non è stata cosa semplice, l'attore infatti ha fatto delle chiare richieste ai produttori di Un poliziotto alle elementari e, nel caso in cui non fossero state soddisfatte avrebbe rinunciato a questo ruolo da protagonista. In particolare Schwarzenegger ha preteso di scegliere il regista del film, suggerendo il nome di Ivan Reitman. L'attore ha voluto che nella pellicola venissero inseriti dei temi a lui particolarmente cari, come l'idea di una famiglia separata, gli abusi su minori e i maltrattamenti, a suo dire fondamentali per la riuscita del film. Infine ha preteso un corposo team per i suoi allenamenti.

Se volete saperne qualcosa in più, date un'occhiata alla nostra recensione di Un poliziotto alle elementari.