Questo nuovo poliziesco horror da uno dei maestri del genere è già un film imperdibile

Se amate i thriller polizieschi hollywoodiani e magare non disdegnate un po' di contaminazione dal genere horror, allora dovete assolutamente tenere d'occhio questo nuovo titolo appena entrato in sviluppo.

Stiamo parlando di The Big Stone Grid, nuovo film del regista di culto S. Craig Zahler: l'autore del western Bone Tomahawk e del poliziesco Dragged across concrete, pronto a tornare alla ribalta dopo che le tante polemiche relative al MAGA e alle sue affiliazioni politiche lo avevano un po' allontanato dalla 'Hollywood bene', tornerà a dirigere una sua sceneggiatura originale, che aveva scritto originariamente nel 2012 per un film di Michael Mann poi abbandonato (com'è capitato a tanti film di Michael Mann, nel corso degli anni).

The Big Stone Cold viene descritto come un “crime-noir” con “elementi horror”, ispirato ad opere come Seven di David Fincher e Il Maratoneta di John Schlesinger: la storia è quella di due detective decorati che scoprono un terrificante giro di estorsioni e terrificanti e sadici omicidi che opera da anni nel ventre segreto di New York City. I dettagli del casting dovrebbero arrivare a breve, quindi se come noi siete fan di S Craig Zahler assicuratevi di continuare a seguire i canali di Everyeye per non perdervi nessun aggiornamento.

Ricordiamo che uno dei prossimi film di Ridley Scott, confermato essere un western, dovrebbe essere ispirato al romanzo Wraiths of the broken land, scritto dallo stesso Zahler.

