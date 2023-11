Le cancellazioni di Warner mettono a rischio i prossimi film DC?

Dopo le recenti critiche di Tim Burton contro The Flash, continuano a far discutere le mosse in ambito cinematografico di Warner Bros. Discovery. La famosa casa di produzione continua infatti a scartare progetti e, tra gli ultimi che hanno rischiato questo destino, c'è stato anche Coyote vs. Acme.

Ma quest'ultimo non è stato il primo: anche Batgirl e il sequel di Scooby! sono già stati cestinati in quanto "sgravi fiscali" e lo stesso destino stava subendo anche Coyote vs. Acme. Tuttavia quest'ultimo, alla fine, si sta in qualche modo salvando, visto che attualmente è stato messo in vendita per lo sviluppo presso altri studios, seguendo dunque una politica diversa dal solito e approvata dallo stesso James Gunn.

Tuttavia, questo diverso e insolito finale non ha spazzato via i dubbi su quale sia esattamente la strategia dei DC Studios in questo momento. Attualmente, sono infatti già in lavorazione molti film DC e ci si chiede quanti si salveranno da questa politica distruttiva, di certo approvata dagli investitori, ma vista negativamente dal pubblico.

Secondo un articolo dal Deadline, la colpa di queste decisioni va ascritta a due importanti dirigenti DC, ovvero Michael De Luca e Pam Abdy. Tuttavia, questa informazione dà inevitabilmente origine a molti dubbi e domande. Come possono due dirigenti decidere di chiudere un film senza averne nemmeno vista la versione conclusiva? È possibile che le sorti di un film già concluso siano messe a repentaglio dalla decisione di alcuni capi? Difficile trovare una risposta a queste domande, l'unico fatto di cui forse possiamo essere certi riguardo al futuro dei film DC è che, molto probabilmente, le pellicole affidate a James Gunn non subiranno un destino di questo tipo.