Polemiche per le dichiarazioni di Angela Lansbury sugli scandali di molestie sessuali

Secondo Angela Lansbury le donne sarebbero da ritenersi in parte responsabili di queste situazioni, in quanto spesso "esagerano nella loro voglia di rendersi attraenti agli occhi degli uomini." L'attrice è poi andata più nello specifico, chiarendo il suo punto di vista:"In quanto donne, alle volte dobbiamo assumerci le nostre colpe. Lo penso realmente. Anche se è orribile dire che non possiamo avere un aspetto il più attraente possibile senza essere colpite o violentate. Ci sono due lati in ogni medaglia e dobbiamo affrontare il fatto che fin da tempi immemorabili le donne hanno provato in ogni modo ad essere considerate attraenti. Sfortunatamente questa cosa ci si è ritorta contro e ora siamo in questa situazione. Le donne dovevano essere preparate a quanto accaduto? No, non dovevano e non c'è alcuna scusa per tutto questo. Credo che ora si porrà fine a questi comportamenti, bisogna farlo. Ritengo che molti uomini dovrebbero essere preoccupati." Le dichiarazioni dell' attrice hanno scatenato un'ondata di critiche sui social e hanno provocato la reazione del Centro Nazionale Antistupro per l'Inghilterra e il Galles:"Si tratta di una credenza estremamente pericolosa sostenere che lo stupro o qualsiasi altra forma di violenza sessuale possano essere causate o provocate dalla sessualità o dall'attrattiva delle donne."

Let's do international treasure Angela Lansbury the very great favour of ignoring her on this one. — Helen O'Hara (@HelenLOHara) 28 novembre 2017

Oh, Angela Lansbury.



No, girl. Just no.



1) Rapists don't rape because of the way we dress. They rape to exert power over women. It has nothing to do with how we look.



2) It's never the woman's fault. Never.



3) I agree that "men must be very worried".https://t.co/KD06V7wjJM pic.twitter.com/mx9A5FZVTb — Holly O'Reilly (@AynRandPaulRyan) 28 novembre 2017

On victim blaming to Lansbury:

- When a house is burgled, do we blame the owner for taking pride in the home’s appearance?

*The house was well kept, it was ASKING to be burgled.



- In a carjacking, do we blame the owner for driving a nice car?

*The curvy sleek lines said JACK ME. pic.twitter.com/IGcjHqzSa4 — Maggie Jordan: (@MaggieJordanACN) 28 novembre 2017

Angela Lansbury went 92 years without being controversial but decided victim-blaming was the opinion to throw herself under the bus over. pic.twitter.com/WrRKsT5vOg — Hanna Flint (@HannaFlint) 28 novembre 2017

https://twitter.com/NiceChess757/status/935517771655458816?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fmovieplayer.it%2Fnews%2Fangela-lansbury-alle-volte-le-donne-sono-in-parte-colpevoli-delle-mole_54963%2F