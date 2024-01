La polemica sulle candidature agli Oscar di Barbie: cosa è successo?

I Premi Oscar, si sa, non fanno mai discutere animatamente le persone, perciò anche questa volta ne è scoppiata una che riguarda Barbie: non tanto per le nomination in generale, ma per quelle mancate a Margot Robbie e Greta Gerwig.

In tanti si aspettavano per le nomination agli Oscar 2024 la candidatura di Margot Robbie come Miglior attrice e di Greta Gerwig per la regia, alla loro mancanza ne è nata una polemica che ha già fatto il giro del web.

Il tutto viene sottolineato da Ryan Gosling che dice non esiste Ken senza Barbie, commentando il fatto che lui sia stato candidato e le due donne di un film che parla appunto di femminismo e patriarcato invece no, come a confermare quasi la tesi della pellicola.

Dall'altra parte invece c'è chi sta semplicemente dicendo che non c'è alcuna volontà da parte dell'Academy di escludere Margot Robbie e Greta Gerwig in quanto donne ma semplicemente una scelta di merito, visto che per la prima volta nella storia tre lungometraggi candidati a miglior film sono diretti proprio da una donna (Barbie, Anatomia di una caduta e Past Lives).

E voi invece come la pensate sull'argomento? Per voi andavano candidate Margot Robbie e Greta Gerwig oppure no? Diteci la vostra nei commenti!