È polemica per l'accento di Adam Driver in Ferrari: cosa ne pensano gli italiani?

Adam Driver è stata la scelta di Michael Mann per Ferrari: la star ha indossato ancora, dopo House of Gucci, i panni di uno dei personaggi italiani più iconici ma non senza qualche polemica.

Le critiche non hanno risparmiato Ferrari sull'accento di Adam Driver: la padronanza dell'italiano non è certo tra le qualità dell'attore ma i fan non ci sono andati di certo leggeri su X (ex twitter) nel commentare l'interpretazione dell'imprenditore ed ex pilota Enzo Ferrari: "Ho bisogno che chiunque abbia approvato l'accento italiano di Adam Driver e Shailene Woodley venga licenziato rapidamente", afferma un utente mentre un altro tweet recita "Il film segue la vita di Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver, che ha un accento italiano assolutamente terribile".

Non è la prima volta che l'italiano di Adam Driver viene contestato. La scena si ripete dopo le critiche sulla performance come Maurizio Gucci nel film firmato da Ridley Scott: "Costringerci a guardare Adam Driver lottare con un accento italiano in un film biografico per la seconda volta in tanti anni è crudele", scrive un altro utente.

Una polemica che non può non collegarsi al controverso discorso di Pierfrancesco Favino sulla tendenza, da parte di grandi produzioni internazionali, di affidare ruoli di personaggi italiani ad attori stranieri.

