Polar Express 2, si farà? Il regista ci crede: 'Ci stiamo lavorando'

Polar Express 2 è alle porte? Stando alle parole del produttore Gary Goetzman, potrebbe essere in arrivo un sequel del Polar Express di Robert Zemeckis, iconico film natalizio ritenuto da alcuni un film terrificantea causa del suo uso particolare dell'animazione.

Polar Express non è l'unico titolo per cui Goetzman aspica un sequel: "Mi piacerebbe fare un sequel di Nel paese delle creature selvagge. Ci sono molte cose che abbiamo fatto, e se riescono a insediarsi e a diventare un brand gli studios vogliono fare altri film dello stesso tipo. Così funzionano le cose. Sono disponibile anche per Mamma Mia 3. Sarebbe uno spasso farlo adesso. Ma ci sono molti elementi di mezzo, tra "Di chi sarebbe la proprietà artistica?". Quindi bisogna prendersi del tempo e va bene così perchè a noi non importa che le cose vadano lentamente. Ma si sta cercando di lavorarci su in questo momento, questo è sicuro: per Polar 2 è un sì" ha dichiarato Goetzman.

Polar Express è uscito vent'anni fa: diretto da Robert Zemeckis e scritto da William Boyles Jr., il film è diventato subito un classico natalizio. Il film vede il rinnovarsi del sodalizio tra Zemeckis e Tom Hanks dopo la loro precedente collaborazione in Forrest Gump e Cast Away: negli ultimi anni Hanks e Zemeckis sono tornati a lavorare insieme per il film sulla graphic novel Here. Lo stile digitale di Polar Express, innovativo per l'epoca, è diventato parte delle conversazioni sui social attorno al tema dello sviluppo dell'animazione. In che modo si potrebbe evolvere l'estetica di Polar Express con l'utilizzo delle nuove tecnologie cinematografiche? Un sequel potrebbe offrirci la risposta a questa domanda.