Polar: Deadmau5 comporrà le musiche per il film tratto dal graphic novel

Netflix e Constantin Film hanno annunciato che deadmau5, aka Joel Zimmerman comporrà le musiche per Polar, compiendo così il suo debutto ufficiale nelle colonne sonore.

Deadmau5 è uno dei più celebrati producer e performer di musica elettronica, con una serie record di show sold-out, vendite da disco di platino e numerosi premi vinti. Il producer ha confermato la notizia del suo coinvolgimento nel film attraverso il suo profilo Twitter.

Polar è un film basato sul graphic novel di Dark Horse, Polar: Came From the Cold, di Victor Santos. I protagonisti sono Mads Mikkelsen (Doctor Strange, Rogue One), Vanessa Hudgens (Spring Breakers, Beastly), Katheryn Winnick (Vikings) e Matt Lucas (Alice nel paese delle meraviglie, Doctor Who, Little Britain).

In Polar, l'assassino più famoso del mondo, Duncan Vizla, alias The Black Kaiser, si sta per ritirare, quando il suo ex datore di lavoro lo addita come target. Contro la sua volontà, si ritrova di nuovo nel giro e dovrà vedersela con un esercito di assassini più giovani, più veloci e spietati che non si fermeranno davanti a nulla per farlo tacere.

La pellicola sarà diretta dal famoso regista svedese Jonas Åkerlund, il cui ultimo film Lords of Chaos è stato recentemente presentato al Sundance Film Festival. Scritto da Jayson Rothwell (Silent Night), il film è prodotto da Robert Kulzer (Resident Evil franchise) di Constantin Film, Jeremy Bolt (franchise di Resident Evil, Death Race) e Hartley Gorenstein (Room). I produttori esecutivi includono Martin Moszkowicz di Constantin Film, Mads Mikkelsen e Keith Goldberg e Mike Richardson di Dark Horse Entertainment.

Netflix distribuirà Polar sulla sua piattaforma digitale nel corso del 2019.