Poker Face, la serie di Rian Johnson sarà 'un mystery vecchia scuola' secondo il cast

Già dopo la notizia che Rian Johnson avrebbe collaborato con Natasha Lyonne (già acclamata star e autrice di Russian Doll per Netflix) non stavamo più nella pelle, ma ora anche un altro attore del ricco cast della serie ha definito la nuova Poker Face come "un mystery vecchia scuola" facendo così schizzare l'hype alle stelle per la sua uscita.

Del progetto si sapeva ancora pochissimo, ma adesso uno degli attori del cast ha parlato dello show in un'intervista a ScreenRant. Lil Rel Howery ha svelato agli spettatori cosa dovrebbero aspettarsi da Poker Face. Essendo una delle tante guest star della serie Peacock, che debutterà il 26 gennaio e sarà composta da 10 episodi, l'attore visto in Free Guy ha parlato di come la formula antologica dello show dia priorità proprio alle guest star in un modo che richiama le classiche serie del mistero come La Signora in Giallo, Perry Mason e Matlock.

"È fantastico, questo show ha un'atmosfera da vecchia scuola. Come alcuni dei programmi che mi piacevano negli anni '80, come i gialli con le guest star. Guardavo serie come La Signora in Giallo e L'ispettore Tibbs, tutti questi show diversi, Perry Mason, Matlock. Quelle guest star erano importanti quanto i membri del cast fisso, quindi le aspettavi con ansia. Questo è ciò che rappresenta, ogni episodio è un film a sé stante. Non vedo l'ora, sono eccitato. Di recente mi sono detto: 'Accidenti, sembra buono'. Rian ha un occhio di riguardo per questo genere di cose, sarà pazzesco".

Lo show di cui è già stata ordinata una prima stagione, come detto, di 10 episodi da parte della piattaforma streaming Peacock sarà appunto un mystery e vedrà tra le altre star anche Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Adrien Brody, Jameela Jamil, Benjamin Bratt, Chloe SevignyNiall Cunningham, Tim Meadows, Audrey Corsa e, l'ultimo annunciato, l'attore di The Big Bang Theory Simon Helberg.

A proposito di Poker Face, Johnson aveva dichiarato: "Sono davvero elettrizzato all'idea di di potermi divertire con un novo progetto televisivo totalmente guidato dai personaggi e con tutti gli elementi delle narrazioni basate sul caso della settimana, qualcosa che ho sempre amato vedere sullo schermo".