Poker Face: Russell Crowe a caccia di segreti nella prima immagine della sua seconda regia

Arclight Films ha diffuso la prima immagine ufficiale di Poker Face, film diretto e interpretato da Russell Crowe alla sua seconda regia di un lungometraggio, otto anni dopo l'esordio con The Water Diviner (2014). Nel cast di questo thriller troviamo anche Liam Hemwosrth. Crowe interpreta un miliardario che vuole scoprire i segreti dei suoi amici.

Nella pellicola, infatti, Crowe interpreta un giocatore d'azzardo miliardario che offre ai suoi migliori amici la possibilità di vincere più denaro di quanto abbiano mai sognato. In cambio, però, dovranno rinunciare ai segreti che hanno passato la vita a proteggere e scopriranno la vera natura della posta in gioco.

Il film, attualmente in post-produzione, è stato girato in New South Wales in Australia e nel cast troviamo anche RZA del Wu-Tang Clan e Elsa Pataky. Crowe è anche co-autore della sceneggiatura insieme a Stephen M. Coates. Poker Face, come accennato prima, segna la seconda regia di Crowe dopo The Water Diviner, con cui vinse l'Oscar australiano al miglior film nel 2015.

Gary Hamilton di Arclight Films produce con Keith Rodger, Ying Ye e Ryan Hamilton insieme a Addam Bramich, Jeanette Volturno dei Catchlight Studios e Jason Clark e Matt Williams. I produttori esecutivi sono Brian Beckmann, Walter Josten, Joe Thomas, Mikael Borglund, Romilda De Luca di Archlight Films con l'appoggio di Alceon Entertainment, insieme a Julia Stuart e Laura Grange di Sky. Proprio Sky distribuirà Poker Face in Regno Unito e in Germania come film Sky Original.

Recentemente, Taika Waititi ha lodato Russell Crowe in Thor 4: "Considero Russell un amico, e a volte mi dimentico che ci sono alcuni dei miei amici che sono davvero incredibili in quello che fanno" ha spiegato infatti ai microfoni di Entertainment Weekly! "Quando ero sul set cin Russell, ho detto tipo 'Oh, diamine, è vero! Sei Russell Crowe! Sei davvero un attore incredibile'".