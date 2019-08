I Pokémon prendono vita nella nuova featurette 4K di Detective Pikachu

In occasione dell'uscita dell'edizione home video in 4K di Detective Pikachu negli Stati Uniti, Collider ha pubblicato in esclusiva una nuova clip in ultra definizione che ci porta nel dietro le quinte della realizzazione dei Pokémon in forma live-action.

Il filmato mostra un piccolo assaggio degli effetti speciali che hanno contribuito a trasportare i Pokèmon nella vita reale come non li abbiamo mai visti, con l'obiettivo di renderli il più possibile fotorealistici senza rinunciare però allo stile che li contraddistingue.

Potete trovare il video seguendo questo link.

Primo live-action dedicato al celebre franchise che ha spopolato sulle console Nintendo, Detective Pikachu è ambientato a Ryme City, una città dove i Pokémon e gli umani vivono in apparente armonia. Il protagonista del film è Tim, un ragazzo che va in cerca del suo padre scomparso misteriosamente con l'aiuto di un Pikachu (doppiato da Ryan Reynolds) che solo lui può ascoltare.

Di seguito trovato la lista dei contenuti speciali presenti nell'edizione Blu-Ray:

Detective Mode

Alternate Opening

My Pokémon Adventure

Creating the World of Detective Pikachu: Welcome to Ryme City

Creating the World of Detective Pikachu: Uncovering the Magic

Creating the World of Detective Pikachu: Action

Creating the World of Detective Pikachu: Colorful Characters

Creating the World of Detective Pikachu: Bringing Pokémon to Life

Mr. Mime’s Audio Commentary

Ryan Reynolds – Outside the Actor’s Studio

“Carry On” by Rita Ora and Kygo (Music Video)

Per quanto riguarda l'Italia, Detective Pikachu sarà disponibile in home video a partire dal 12 settembre. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Detective Pikachu.