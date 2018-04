Pokémon - Everyone's Story, nuovo trailer ufficiale del 21° film della serie

Lo scorso anno è toccato a Pokémon - Scelgo te, una sorta di rivisitazione dell'inizio dell'avventura di Ash con uno sviluppo in parte differente, ma quest'anno arriverà in Giappone a luglio Pokémon - Everyone's Story, 21° film della serie.

La storia del lungometraggio sarà ambientata durante l'annuale Festival del Vento di Frau City, benedetto dal leggendario pokémon Lugia. Come supervisore dell'animazione del film troveremo ancora una volta Kunihiko Yuyama, che ha già supervisionato molti dei precedenti film della serie, tra cui proprio Scelgo te lo scorso anno. Alla sceneggiatura troveremo invece Eiji Umehara e Aya Takaha.



Wit Studio sta gestendo la produzione del film insieme al famoso studio Oriental Light and Magic. A dirigere Tetsuo Yajima, assistente alla regia lo scorso anno per Scelgo te, mentre Shizue Kaneko si occuperà della caratterizzazione dei personaggi.



Pokémon - Everyone's Story è atteso nelle sale giapponesi il prossimo 13 luglio 2018. Pokémon - Scelgo te! ha incassato lo scorso 2017 la cifra di 516 milioni di yen (circa 4.61 milioni di dollari) nei suoi primi due giorni di programmazione nei cinema del Giappone, piazzandosi immediatamente in testa al boxoffice. Il 21° è adesso attesissimo e potrebbe bissare il successo di Scelgo te, addirittura superandolo e incassando una nuova cifra record.