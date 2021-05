Pokemon: Detective Pikachu, sequel a rischio? Non credo che si faranno, rivela una star

Il sequel di Pokemon: Detective Pikachu era stato annunciato a ridosso dell'uscita del primo capitolo, ma da allora non si hanno praticamente più avute notizie in merito.

In una recente intervista promozionale con Inverse, il protagonista Justice Smith si è detto molto pessimista a proposito di un eventuale Detective Pikachu 2. Ecco le sue parole:

"Mi piacerebbe partecipare ad un Detective Pikachu 2, ma non so se verrà realizzato. Penso addirittura che dobbiamo seppellire le nostre speranze. Non credo che accadrà. Lo spero davvero e, onestamente, sono un grande fan del franchise. Ma non lo so."

I piani per un sequel di Detective Pikachu vennero annunciati nel 2019 prima ancora dell'uscita dell'episodio inaugurale della saga. Ma nonostante una grande performance al botteghino - è il secondo adattamento cinematografico di videogiochi con il maggior incasso dietro a Warcraft - da allora non sono emerse ulteriori informazioni sul progetto.

Diretto da Rob Letterman, Detective Pikachu vedeva Ryan Reynolds come voce e motion capture facciale di Pikachu, e includeva nel cast anche Kathryn Newton, Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Chris Geere, Ken Watanabe e Bill Nighy in ruoli live-action. Il film racconta di come un ex allenatore di Pokémon farà squadra con Pikachu per fare luce sulla misteriosa scomparsa del padre di Tim, Harry.

Voi vorreste vedere un sequel del film? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!