Pokemon Detective Pikachu, il sequel sta per arrivare: è ufficiale

Era il lontano 3 maggio 2019 quando uscì in sala Pokémon: Detective Pikachu, la celebre pellicola sui mostriciattoli tascabili diretta da Rob Letterman. In una recente dichiarazione, Warner Bros. Discovery e Legendary Entertainment hanno confermato il sequel, che probabilmente vedrà alla regia Jonathan Krisel (co-creatore di Portlandia).

Il primo capitolo ha ottenuto un ottimo successo al botteghino, con un incasso quasi triplo rispetto al budget di produzione (411,8 milioni di dollari a fronte dei 150 iniziali). Soltanto in Stati Uniti e Canada ha guadagnato 138 milioni, mentre in Italia il debutto è stato di 2,3 milioni, con una media per sala di 4.600.

Justice Smith spera vivamente di poter tornare in Detective Pikachu 2, come ha dichiarato nel febbraio 2020: dopo il celebre film ispirato al videogioco omonimo, comunque, l'attore si è impegnato in progetti cinematografici e televisivi di tutto rispetto, come Jurassic World - Il dominio, I Thunderman e Generation. Il cast rimane ignoto, così come la data di uscita: gli unici membri a essere stati confermati sono Krisel e Chris Galletta, sceneggiatore del sequel. Le prime indiscrezioni sul proseguimento della saga risalgono al gennaio 2019 (con un iniziale Oren Uziel alla sceneggiatura) e al novembre 2022, quando Legendary Entertainment firmò un accordo di distribuzione con Sony Pictures Entertainment, terminando così la collaborazione con Warner Bros.

A quanto pare, l'universo Pokémon è destinato a espandersi sempre più: recentemente è stato annunciato in un trailer la serie Netflix La Concierge Pokémon, a cui si aggiunge il nuovo anime che non vedrà più Ash Ketchum come protagonista.