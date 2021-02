Poison Ivy, guardate questo cosplayer mozzafiato di Eleanor

La cosplayer Eleanor è ormai diventata una celebrità nel suo piccolo e il suo account su Twitter ha già raggiunto la cifra di oltre 500mila follower. L'artista ha quindi consegnato un altro regalo ai fan dei fumetti nonché ai suoi, con un nuovo cosplayer, quello di Poison Ivy, la mitica villain dell'universo fumettistico di Batman nel mondo DC.

Vestita solamente da una pianta rampicante che le circonda il corpo, colorato per l'occasione di un verde chiaro proprio come il personaggio di riferimento nelle pagine dei fumetti, l'artista ha scritto in didascalia anche una frase molto catchy come: "La natura vince sempre", che è anche una delle frasi più citate da Poison Ivy quando intenta a mettere in atto l'ennesimo piano criminale.

Proprio in questi giorni si è parlato parecchio di Poison Ivy, dato che una sua caratterizzazione cinematografica manca dal 1997, ovvero da quella fatta da Uma Thurman nello sfortunato Batman & Robin e che a oggi rimane l'unica reiterazione cinematografica del personaggio. Nelle ultime ore, infatti, James Gunn ha confermato l'assenza di Poison Ivy dal suo The Suicide Squad, incontrando l'enorme delusione dei fan, che comunque potranno aspettarsi grandi cose dalla nuova versione del team della Warner/DC, soprattutto dopo la cocente delusione del film di David Ayer.

Nel corso di un Q&A su Instagram, infatti, il regista ha risposto: "Mi dispiace amici, io amo Ivy, ma non ci sarà", chiudendo di fatti le porte all'arrivo di una nuova versione della celebre villain. A proposito di personaggi femminili, comunque, James Gunn è già al lavoro ad un nuovo progetto su Harley Quinn; il regista, inoltre, ha spiegato la scelta di John Cena come Peacemaker per The Suicide Squad.