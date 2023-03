Point Break, Keanu Reeves lavorò con dei veri agenti FBI per studiare il suo personaggio!

Nel 1991 Kathryn Bigelow dirigeva Point Break - Punto di rottura, pellicola che raccontava la storia di un investigatore dell'FBI che si infiltra in un gruppo di surfisti per cercare di smascherare una banda di rapinatori. Keanu Reeves si immedesimò particolarmente nella parte per il ruolo.

Ad Hollywood l'utilizzo del method acting è all'ordine del giorno. Interpreti come Robert De Niro e Al Pacino hanno fatto scuola su questo fronte. Da quel momento è diventata quasi una abitudine per gli attori immedesimarsi totalmente nel personaggio o, quantomeno, imparare a conoscere il ruolo nel modo migliore possibile. Keanu Reeves per interpretare l'investigatore protagonista decise di iniziare a pensare come tale.

In Point Break Patrick Swayze fece tutti i suoi stunt seguito poi a ruota da Reeves che decise di osservare e studiare il modo di lavorare di alcuni agenti FBI in modo da capire e approfondire meglio il proprio personaggio. Inoltre, per rendere al meglio le scene in avrebbe dovuto giocare a football, svolse un allenamento intensivo con allenatori dell'UCLA. La sua dedizione al ruolo affasciò particolarmente la regista che sostenne tutte le scelte di Reeves aiutandolo nel delineare il profilo del suo personaggio.

