Point Break, cronaca del fallimento annunciato del cult di Kathryn Bigelow

Sul Canale 20 di Mediaset questa sera alle 21:05 andrà in onda Point Break, remake dell'omonimo film di Kathryn Bigelow che all'epoca vedeva Keanu Reeves e Patrick Swayze nel cast principale e che in questa nuova versione perde tutto il carisma e il potenziale testosteronico insito nell'originale del 1991 e che viveva della regia della cineasta.

Già all'epoca della pre-produzione si era diffuso un certo scetticismo circa le potenzialità di un remake di un film così iconico per la sua epoca e anche così citato negli anni a venire da certo cinema muscolare (basti pensare a certe opere successive di Michael Mann). Non solo, la sceneggiatura del progetto venne affidata a Kurt Wimmer, che certo non aveva raccolto entusiasmi con il suo script del remake di Total Recall (Atto di forza) e che aveva messo la sua firma su altri progetti dello stesso calibro ma poi rivelatisi dei pesanti flop: citiamo Salt con Angelina Jolie e Giustizia privata con Gerard Butler, anche se alla regia non aveva certo sfigurato nel cult Equilibrium, con Christian Bale.

Anche la scelta del regista designato a omaggiare l'eredita della Bigelow in un certo senso non era proprio rassicurante: la decisione ricadde su Ericson Core, che si era "fatto le ossa" come direttore della fotografia in film come Payback - La rivincita di Porter, il primo capitolo di Fast and Furious e nel bistrattato Daredevil con Ben Affleck.

Il film, prevedibilmente, si rivelò un flop commerciale (anche se non gigantesco) incassando 133 milioni di dollari a fronte dei 105 milioni stanziati per il budget e di critica. Nel cast almeno si fecero notare volti come Édgar Ramírez, Ray Winstone e Teresa Palmer e può vantare anche la partecipazione del DJ Steve Aoki nei panni di se stesso.