Poe aveva una storia con il personaggio di Keri Russell: Finn non approva

I fan di Star Wars fantasticano da tempo su una possibile love story tra Poe Dameron e Finn: proprio Oscar Isaac e John Boyega sembrano aver scherzato sulla cosa durante il D23 Expo di Anaheim, imbastendo un siparietto basato neanche troppo velatamente sul possibile legame sentimentale tra i due.

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, infatti, pare che Poe Dameron abbia avuto dei trascorsi abbastanza importanti con Zorri Bliss, personaggio che verrà interpretato da Keri Russell. La notizia sembra non esser stata presa benissimo dal povero Boyega, che ha messo su una faccia piuttosto triste prima di esser consolato dal collega.

Una piccola messinscena che avrà sicuramente divertito i fan che, chissà, a questo punto magari continueranno a sperare in una possibile liaison tra i due. Non che Finn possa lamentarsi della sua vita sentimentale, d'altronde: come rivelato da Kelly Marie Tran, infatti, la storia tra il personaggio di Boyega e Rose andrà avanti e verrà ulteriormente approfondita in questo Episodio IX nonostante la maggior parte del fandom di Star Wars si sia opposta alla relazione sin dal primo momento, giudicandola frettolosa e forzata.

Non solo storie d'amore, comunque: John Boyega ha anche anticipato la presenza di un nuovo pericolosissimo villain che darà filo da torcere ai nostri ne L'Ascesa di Skywalker. Di chi si tratterà?