Poe guida il Millennium Falcon nella nuova foto di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Manca un mese esatto all'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nelle sale italiane, trenta lunghi giorni prima di sapere cosa accadrà nell'episodio finale dell'intera saga creata da George Lucas, ma nel frattempo possiamo dare una nuova occhiata al film grazie ad Entertainment Weekly.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, la rivista ha diffuso in rete la prima immagine ufficiale dall'uscita dello spettacolare trailer finale de L'Ascesa di Skywalker: Poe Dameron alla guida del Millennium Falcon in compagnia di Chewbecca e Finn.

D'altronde era solo questione di tempo prima di vedere un pilota abile come Poe al "volante" della leggendaria astronave appartenuta ad Han Solo, che dopo la scomparsa di quest'ultimo è rimasta in mano al co-pilota Wookie. Oltretutto, a giudicare dalle facce di Chewbe e Finn, sembra proprio che Poe stia spingendo per bene il piede sull'acceleratore del Falcon.

Diretto da J.J. Abrams, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nei cinema italiani il prossimo 18 dicembre e concluderà la cosiddetta Skywalker Saga iniziata nel 1977 con il Guerre Stellari originale, ora conosciuto come Una Nuova Speranza. Il film vedrà anche il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey e Adam Driver in quelli di Kylo Ren.

Giusto per alimentare ancora di più il già stellare hype dei fan della saga, Abrams ha recentemente confermato di aver parlato dei midi-chlorian direttamente con Lucas.