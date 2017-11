Poe Dameron in difficoltà con l'ammiraglio Holdo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Continuano ad emergere nuovi dettagli su Star Wars: Gli Ultimi Jedi , a poche settimane di distanza dall'arrivo del film nelle sale cinematografiche. In Italia sarà in proiezione nelle sale dal 13 dicembre, due giorni prima dell'uscita in quelle americane. In queste ultime ore sono stati svelati alcuni dettagli sul rapporto tra

Il vice ammiraglio Holdo è una delle new entry nel film, interpretata da Laura Dern, ed è probabilmente il personaggio più misterioso, visto che la promozione non si è concentrata particolarmente su di lei.

Senza informazioni ufficiali i fan hanno dovuto lanciarsi nella ricerca per cercare di scoprire qualcosa sul ruolo di Holdo nella trama.

Le prime voci parlavano di una contrapposizione tra Poe Dameron e l'ammiraglio Holdo e sembra che queste voci siano confermate.

Holdo è un membro della Resistenza ma ciò non significa che abbia le stesse idee e la stessa mentalità di Leia e Poe. Oscar Isaac in un'intervista ha parlato dell'argomento:"Anche se non sembra la cosa più eroica da fare in quel momento, pensare al quadro generale è a volte più importante. Con la Resistenza in una situazione così precaria, Poe vuole fare la cosa giusta e non vuole lasciare che le cose accadano. Non è necessariamente d'accordo sul modo con cui Holdo vede il ruolo della Resistenza in quel particolare momento."

Poe sta imparando a diventare una figura più autoritaria, maturando e attenuando la sua sensibilità anticonformista. Tuttavia è dotato di un carattere impulsivo che lo accomuna a Leia e che lo mette in contrapposizione con un profilo più riflessivo e strategico come il vice ammiraglio Holdo.