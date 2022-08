Pocahontas, la doppiatrice Irene Bedard arrestata per condotta molesta

La doppiatrice Irene Bedard, voce della protagonista Pocahontas nel Classico Disney del 1995 e nei relativi sequel, è stata arrestata per condotta molesta. La notizia dell'arresto è stata riportata in queste ore da E! News, spiegando che Bedard, 55 anni, è stata fermata lo scorso 19 agosto a Xenia, Ohio.

Secondo le fonti della polizia di Xenia, Irene Bedard è stata notata da due agenti mentre litigava con un'altra donna e successivamente si dirigeva in strada urlando in mezzo al traffico.

Il report segnala inoltre che Bedard in quel momento 'aveva l'alito che emanava un forte odore d'alcol'.



Irene Bedard è conosciuta per aver interpretato diversi personaggi nativi americani al cinema, in virtù delle sue origini Inuit.

La sua attività di attrice si è divisa fra cinema e tv, lavorando spesso come doppiatrice. Il suo ultimo credit risulta essere quello in Ralph spacca Internet nel 2018. Nel 1995 ha prestato la propria voce all'indigena Pocahontas - scopri la tua principessa Disney in base al segno zodiacale - protagonista dell'omonimo Classico Disney d'animazione.



"Quando le è stato chiesto se avesse bevuto qualcosa ha risposto di no. Ma ha dichiarato di aver bevuto un'intera bottiglia di vodka nella giornata di ieri" si legge nel report dell'agente "Ho cercato di farmi dare il nome di qualcuno che potesse venire a prendersi cura di lei ma non mi ha dato nulla. Mi sono anche offerto di accompagnarla in ospedale. Ma ha detto che all'ospedale non l'avrebbero aiutata".

La polizia ha dichiarato che l'atteggiamento di Bedard è cambiato repentinamente più volte nel corso della conversazione. In seguito a urla nei confronti degli agenti e mancanza di collaborazione, Bedard è stata posta in arresto e trasferita in prigione.



L'arresto è avvenuto dopo una seconda segnalazione alla polizia, quando una donna corrispondente all'aspetto di Bedard era stata ritrovata svenuta tra i cespugli.

