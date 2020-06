Pocahontas, la canzone 'Barbari' è troppo controversa? Ne parla la protagonista

Il brano più celebre del classico Disney Pocahontas è certamente I colori del vento, premiato agli Oscar del 1996 insieme alla colonna sonora di Alan Menken e Stephen Schwartz, ma c'è una scena musicale del film che fa discutere ancora oggi.

Stiamo parlando di "Barbari", brano che anticipa lo scontro tra la tribù dei Powhatan e i coloni inglesi guidati da John Ratcliffe.

"Quando l'ho visto per la prima volta, ho pensato 'Perché lo abbiamo fatto? Perché ci siamo dovuti spingere così in profondità? È così densa quella parola, 'barbari'. Perciò il mio primo istinto è stato 'Oh no'" ha rivelato Irene Bedard, voce di Pocahontas, durante una recente intervista con Yahoo.

L'attrice in seguito colse il reale significato della canzone, che ritiene sia "ancora molto rilevante di questi tempi", e ha deciso di affrontare il termine "barbari" (in originale "savages") in uno spettacolo teatrale che ha scritto qualche anno fa: "Riguardava il modo in cui tutti questi personaggi differenti si consideravano dei selvaggi tra di loro. È una storia che mostra come entrambi i lati si vedevano in questo modo, 'Tu sei inferiore'. La canzone fa davvero luce su questo, perciò alla fine accresce la storia."

