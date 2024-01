Pluto TV: i nuovi film da vedere in streaming gratis a febbraio 2024

Oltre ai film con Sandra Milo, in occasione dell'avvicinarsi della Notte degli Oscar 2024 sulla piattaforma di streaming gratuito Pluto TV+ a febbraio torna il ciclo cinematografico “Facce da Hollywood”, con una programmazione dedicata agli attori più amati dal pubblico.

A partire dal 3 febbraio, ogni sabato alle 21.30 su Pluto TV Film sarà possibile immergersi in una selezione di film indimenticabili con alcune delle star più iconiche di Hollywood: il primo appuntamento è con "Il Dottor T e le donne", commedia avvincente con Richard Gere che segue un ginecologo in crisi di mezza età alle prese con problemi familiari e personali. Accanto a lui, le talentuose Helen Hunt, Farrah Fawcett, Kate Hudson e Liv Tyler.

La settimana successiva, il 10 febbraio dalle 21.30 Richard Pryor e Eddie Murphy animano la serata con Harlem Nights: le risate sono assicurate con tre generazioni di leggende della commedia in questa storia di lotta contro la criminalità. Il 17 febbraio alle 21.30 va in onda La via del male, nel quale un giovanissimo Elvis Presley veste i panni di Danny Fisher, ragazzo problematico la cui voce fa ballare tutto il quartiere francese. Chiude il ciclo lo speciale dedicato ad Alberto Sordi, in onda su Pluto TV Film il 24 febbraio dalle 21.30: in occasione dell'anniversario della sua scomparsa, Pluto TV dedica una serata speciale a un'icona del cinema italiano, con film come Detenuto in attesa di giudizio, Medico della mutua e Bello onesto Emigrato Australia Sposerebbe Compaesana Illibata.

Per altre novità dal mondo dello streaming scoprite qual è attualmente il film più visto su Netflix: un indizio, ci sono Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli.