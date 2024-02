Pluto TV: i nuovi film da vedere gratis in streaming a marzo 2024

Dopo i film di Pluto TV per San Valentino, la famosa piattaforma di streaming on demand di Paramount completamente gratuita ha pubblicato l'elenco delle nuove uscite per il mese di marzo 2024.

Da marzo si accende il nuovo canale dedicato a NUMB3RS, una delle serie più amate dal pubblico, ambientata a Los Angeles, incentrata sull'agente speciale dell'FBI Don Eppes e il suo giovane fratello Charlie Eppes genio matematico che aiuta Don a risolvere i suoi casi.

Il giovedì, invece, è all’insegna delle risate e della comicità. Dalle 21.00 su Pluto TV Film Commedia tornano le commedie americane più amate, ricche di momenti leggeri e divertenti: il 7 marzo va in onda Uno spostato sotto tiro con Jamie Foxx nei panni di Michael, le cui vacanze romantiche vengono stravolte quando la fidanzata scopre che ha speso tutti i risparmi per comprare l'auto nuova. Rimasto solo, Michael finisce in una serie di guai. Il 14 marzo arriva The fighting temptations con Beyoncé e Cuba Gooding Jr., la storia di uno sfortunato manager di New York, torna nella sua città natale per reclamare l'eredità lasciatagli dalla zia. Ma prima di averla, dovrà esaudire il suo ultimo desiderio.

Infine, il 21 marzo andrà in onda Una rapina quasi perfetta, le avventure di un poliziotto, la sua fidanzata e un bancario che progettano la rapina perfetta, ma devono affrontare i sospetti dell'FBI, mentre il 28 marzo chiude il ciclo comico Kingpin, che porta sullo schermo Bill Murray e Woody Harrelson in una commedia incentrata su una star del bowling che cerca di riscattare la sua carriera allenando un giovane prodigio.

