Un plotone di misteriosi guerrieri mascherati nelle nuove immagini dal set di Shang-Chi

Dopo che il regista Destin Daniel Cretton si è messo in auto-isolamento in attesa delle risposte del tampone per il Coronavirus, le riprese di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli sono state messe ufficialmente in pausa.

Ciononostante, una nuova immagine dal set scattata evidentemente prima dello stop generale (che costerà a Disney circa 300-350mila dollari al giorno - è riuscita a farsi largo online: come potete vedere in calce all'articolo, la foto presenta un'intera legione di guerrieri con dei costumi molto simili a quelle del misterioso uomo mascherato visto nella prima foto trapelata dal set.

Vale la pena notare che i due tipi di costumi non sono proprio identici, tuttavia, è possibile che l'uomo a bordo dell'elicottero sia al comando di questo plotone. I fan hanno già ipotizzato che si tratti del vero Mandarino (interpretato da Tony Leung dopo che in Iron Man 3 abbiamo visto la versione contraffatta col volto di Ben Kingsley), ma il cattivo non ha mai indossato questo tipo di abito nei fumetti.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings vedrà Simu Liu nei panni del primo supereroe asiatico del Marvel Cinematic Universe. L'avventura, che si distinguerà dal resto della produzione Marvel Studios per un marcato accento sulle stile arti marziali, arriverà nei cinema il 12 febbraio 2021.