Pleasure: porno e scandalo nel trailer del nuovo film MUBI che scalderà la vostra estate

Pleasure di Ninja Thyberg arriva oggi in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand MUBI, che in queste ore ha anche pubblicato un bollente trailer ufficiale sui suoi canali.

Il trailer è disponibile nel player all'interno dell'articolo, oppure riproducibile direttamente su MUBI cliccando sul link che trovate in calce all'articolo. La versione non censurata dell'audace e provocatorio film di Ninja Thyberg, hit assoluta della scorsa edizione del Sundance Film Festival, è disponibile in esclusiva su MUBI da oggi 17 giugno.

Il film racconta la storia di Bella (interpretata dall'incredibile Sofia Kappel), una ragazza svedese che arriva a Los Angeles con il sogno di diventare la prossima superstar del cinema per adulti: dovrà fare i conti con le conseguenze che questo sogno comporta e con la cruda realtà dell'industria a luci rosse, animata da una competizione spietata e soggetta alle regole dei social. Pleasure è un'esplorazione cruda e intransigente dei temi del consenso e dell'agency, una riflessione spontanea e senza freni inibitori sulla differenza tra reale e immagine filmata, tra film e dietro le quinte.

Tra l'altro negli Stati Uniti l'opera ha goduto (scusate il gioco di parole) di una notevole popolarità, tanto che nelle ultime ore, come vi abbiamo segnalato ieri, è spuntato il fan-poster di uno spinoff di Pleasure con il Ken di Ryan Gosling, divenuto immediatamente virale sui social. Un simpatico cortocircuito che riflette la capacità che le piattaforme hanno di rendere instant-cult qualcosa o qualcuno, che poi è uno dei temi fondamentali del film della Thyberg.