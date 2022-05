Playstation, la serie tv di Gran Turismo diventa un film! Neill Blomkamp sarà il regista?

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato le serie tv di God of War e Horizon Zero Dawn, che saranno sviluppate da Prime Video e da Netflix insieme ad un adattamento della saga di Gran Turismo: a proposito di quest'ultimo progetto, in queste ore, sono emersi nuovi dettagli.

Deadline infatti ora riporta che Sony Pictures e PlayStation Productions, la cui più recente collaborazione tra videogiochi e film Uncharted ha incassato più di 400 milioni di dollari al botteghino globale all'inizio di quest'anno, hanno deciso di mettersi al volante per il grande schermo: si, avete letto bene, a quanto pare la serie tv di Gran Turismo è diventata un film e si è già fatto il nome del regista che dovrebbe guidare - letteralmente - il progetto, l'eterno enfant prodige Neill Blomkamp.

Gran Turismo rappresenta solo uno dei numerosi progetti incentrati sui videogame Playstation attualmente in cantiere per Sony e PlayStation Prods: oltre al chiacchierato sequel di Uncharted, non ancora annunciato ufficialmente, sono infatti in arrivo il film Ghost of Tsushima, videogame che ha visto oltre 8 milioni di copie vendute dal suo debutto nel luglio 2020, la serie tv di The Last of Us per il network HBO, con Craig Mazin assegnato alla scrittura e alla produzione esecutiva, e Twisted Metal, prodotta da Peacock con Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church e Neve Campbell nel cast.

Tra i crediti cinematografici di Blomkamp ricordiamo l'acclamato District 9, per il quale potrebbe arrivare presto un sequel, e poi ancora Elysium e Chappie e, più recentemente, Demonic, il film horror del 2021 che ha scritto e diretto.