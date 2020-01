Playmobil - Il film chiude con un incasso modesto al box-office americano

Dopo aver fatto registrare una delle aperture più basse del 2019, Playmobil - Il film ha terminato il suo periodo nelle sale americane facendo registrare un autentico flop: solo 1,1 milioni di dollari è l'incasso al box-office del film ispirato ai giocattoli del marchio Playmobil, che si vanno ad aggiungere ai 14,3 milioni a livello internazionale.

Un incasso modesto che non sfiora nemmeno il budget con il quale il film è stato realizzato, ovvero 75 milioni di dollari. Dopo il debutto nelle sale americane del 6 dicembre, Playmobil - Il film ha fatto registrare la maggior parte del suo introito nazionale proprio nel week-end d'apertura, con un incasso da 656.500 dollari.

Per capirci, Joker ha incassato 350.000 dollari nello stesso week-end, ma alla decima settimana di programmazione.



Inoltre il film non ha ottenuto nemmeno delle recensioni positive, facendo registrare un 17% su Rotten Tomatoes. Secondo Nell Minow si tratta più di uno spot allungato che non un film:"Non funziona nemmeno come pubblicità, non mostrandoci mai perché questi giocattoli possono essere particolarmente divertenti tanto da giocarci".

Il cast vocale del film comprende star come Anya Taylor-Joy, Gabriel Bateman, Jim Gaffigan e Daniel Radcliffe.

Su Everyeye trovate il trailer di Playmobil - Il film, tra vichinghi, spie e romani. La trama di Playmobil - Il film contiene diversi personaggi, con le voci di alcune giovani star che hanno prestato il loro talento vocale ad ognuno dei tanti protagonisti del film.