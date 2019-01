Playing With Fire: Judy Greer si unisce al cast della commedia per famiglie

Deadline ha ufficialmente confermato l'ingresso dell'attrice americana Judy Greer nel cast della commedia per famiglie targata Paramount Pictures. Il film vedrà per protagonista John Cena, mentre alla Greer è stato affidato il ruolo del suo interesse sentimentale: la Dr.ssa Amy Hicks.

Il film narrerà la storia di alcuni vigili del fuoco che trascorrono il proprio weekend di Natale badando a tre ragazzi indisciplinati che hanno appena salvato. La giovane star di Deadpool, Brianna Hildebrand, vestirà i panni di Brynn, la sorella maggiore dei tre orfani.

Negli ultimi tempi, il wrestler e attore statunitense è apparso in numerose commedie dal moderato successo di pubblico, come Trainwreck (del 2015, di Judd Apatow), così come Daddy's Home (di Sean Anders) e Blockers (di Kay Cannon). Oltre a queste, Cena ha ricoperto un ruolo di notevole importanza nel recentissimo film su Bumblebee, spin-off della saga di Transformers e tornerà sulle scene, anche se non fisicamente, come doppiatore ufficiale di uno dei personaggi del prossimo adattamento delle storie del Dottor Dolittle.

Playing With Fire sarà diretto da Andy Fickman, mentre a Matt Lieberman è stato affidato l'incarico di riscrivere la sceneggiatura originariamente realizzata da Dan Ewen. A produrre il film troveremo Todd Garner e Sean Robins (della Broken Road Productions), mentre Matt Dines ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo del progetto.