Playing With Fire: Brianna Hildebrand si unisce a John Cena nel cast della commedia

The Hollywood Reporter rende noto che l'attrice Brianna Hildebrand, principalmente conosciuta per il ruolo Testata Mutante Negasonica nei due film di Deadpool, farà parte del cast della commedia Playing With Fire insieme a John Cena.

Il film seguirà le vicende di alcuni vigili del fuoco che passano il weekend di Natale badando a tre ragazzi indisciplinati che hanno appena salvato. La Hildebrand, che recentemente ha partecipato anche alla comedy slasher Tragedy Girls, vestirà i panni di Brynn, la sorella maggiore dei tre orfani.

Scritto originariamente da Dan Ewen e ultimato da Matt Lieberman (Qualcuno salvi il Natale, La famiglia Addams), il film sarà diretto da Andy Fickman. Attualmente al lavoro su Heathers: The Musical, il regista ha recentemente diretto il pilot e diversi episodi di No Good Nick per Netflix, mentre in passato si è occupato della regia di film come Parental Guidance, Cambio di gioco e Corsa a Witch Mountain.

John Cena è invece recentemente apparso nel Bumblebee diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica), il sesto film dedicato ai Transformers nonché primo spin-off standalone della saga. I suoi progetti futuri includono un apparizione vocale nel remake del Dottor Dolittle che vedrà come protagonista Robert Downey Jr. in arrivo nel 2020.