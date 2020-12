Plastic Man, il film DC avrà come protagonista una donna: i nuovi dettagli sul progetto

Due anni dopo la messa in cantiere del progetto da parte, il film incentrato su Plastic Man ha preso un'importante svolta: Warner Bros. ha ingaggiato la sceneggiatrice Cat Vasko per scrivere una versione che vedrà una protagonista femminile.

Al momento non è chiaro se il titolo verrà cambiato in Plastic Woman. Il presidente DC Films Walter Hamada e Chantal Nong rimangono coinvolti come supervisori del progetto.

Nei fumetti la vera identità di Plastic Man è Patrick "Eel" O'Brian, un criminale che in seguito ad un incidente decide di darsi alla vita da supereroe. Durante una rapina andata male, O'Brian viene ferito da un colpo di pistola ed entra in contatto con una misteriosa sostanza chimica che gli dà la possibilità di modellare il suo corpo a piacimento. Lasciata alle spalle la carriera da criminale, Plastic Man diventa un ufficiale di polizia e in seguito prende parte anche alla Justice League.

Stando all'Hollywood Reporter, la Vasko si è distinta principalmente per aver scritto delle forti storie al femminile. È nota infatti per l'annunciato adattamento di Queen of the Air che vedrà Margot Robbie nei panni della trapezista Lillian Leitzel e per l'adattamento del romanzo "La madre perfetta", prodotto sempre dalla star di Suicide Squad. Di recente, la sceneggiatrice è stata ingaggiata da Disney+ per una fiaba senza titolo con protagonisti Olivia Cooke e Lakeith Stanfield.