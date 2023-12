Planet of the Dead: Zack Snyder svela grosse novità sul 'folle' sequel di Army of the Dead

Nel corso di una recente intervista promozionale il regista e sceneggiatore Zack Snyder ha svelato nuovi dettagli su Planet of the Dead, atteso sequel dell'heist-zombie movie Army of the Dead, prodotto e distribuito da Netflix.

"Sono un grande fan dell'universo di Army", ha detto l'autore a GamesRadar+ durante una recente intervista promozionale avvenuta a Londra nella cornice della premiere di Rebel Moon. "La mia idea per Army 2 è Planet of the Dead, e ne sono davvero entusiasta. Posso dire che, su un livello di scala, sarà semplicemente pazzesco, molto più grande del primo film, e non vedo l'ora di potermici mettere a lavoro sul serio. In questo momento, ovviamente, sto cercando di sviluppare parallelamente questi due mostri [riferendosi a Rebel Moon e ad Army of the Dead, i due franchise in sviluppo per Netflix, ndr ] ma sono felice che i fan vogliano vedere nuovi episodi di Army, perché è un mondo che adoro."

Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco arriverà su Netflix il 21 dicembre, e sarà seguito da Rebel Moon: Parte 2 - La sfregiatrice, previsto per il 19 aprile 2024. Per la piattaforma di streaming on demand Netflix, lo ricordiamo, Zack Snyder ha svelato di essere a lavoro anche su Rebel Moon 2, che sarà tecnicamente il terzo film della saga, ma anche alla serie tv animata Twilight of the Gods, basata sulla mitologia norrena.

Restate con noi per tutte le prossime novità.