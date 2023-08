Che fine ha fatto Planet of the Dead? Zack Snyder aggiorna sul sequel di Army of the Dead

Non solo Rebel Moon per Zack Snyder: nel corso di una nuova intervista promozionale con ScreenRant, infatti, l'autore ha parlato anche dell'altro franchise che ha creato per Netflix, ovvero Army of the Dead.

Come saprete, infatti, dopo il primo Army of the Dead di Zack Snyder e il prequel Army of Thieves, Netflix e il regista hanno annunciato ufficialmente Planet of the Dead, un sequel ambientato qualche tempo dopo gli eventi di Army of the Dead. Il franchise dovrebbe espandersi anche con un altro prequel, la serie tv animata Army of the Dead: Lost Vegas, e Snyder ha colto l'occasione del lancio del trailer ufficiale di Rebel Moon per offrire nuovi aggiornamenti sui vari progetti in sviluppo:

"È divertente perché stavo cercando di capire la cadenza e il ritmo da tenere con questi due franchise, e come avremmo fatto a portarli avanti. All'inizio mi chiedevo: è più facile fare il sequel di Army of the Dead e poi tornare a Rebel Moon e fare la Parte Due se la Parte Uno avrà successo? Perché, ve lo anticipo, la saga di Army diventerà davvero folle. Il nuovo film dell'Army Universe sarà molto diverso dal prequel Army of Thieves, che già era molto diverso da Army of the Dead, ma per ora posso dire che la storia diventerà molto contorta man mano che procederà. Credo sia divertente avere questi due universi molto diversi fra loro tra cui fare avanti e indietro."

Rebel Moon e Rebel Moon 2 usciranno il 22 dicembre 2023 e il 19 aprile 2024. Dopo quella data Snyder tornerà a concentrarsi su Army of the Dead? Staremo a vedere.