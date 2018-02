Planet Kill: Steven Soderbergh produrrà e (forse) dirigerà la pellicola

Studio 8 ha acquistato i diritti per realizzare l’action-thriller, conalla produzione e probabilmente anche in qualità di regista.

Non sono stati rivelati altri dettagli in merito alla pellicola, se non che si tratta di un’idea originale scritta da Scott Z. Burns (Contagion, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo) e di James Greer (Unsane, The Spy Next Door).

Proprio Greer ha già collaborato con Soderbergh nel suo prossimo film, ovvero Unsane, girato completamente utilizzando le telecamere di un iPhone. Il film, che esordirà nelle sale statunitensi il 23 marzo prossimo, sarà presentato fuori concorso alla Berlinale 2018. Nel cast ci saranno Claire Foy, Juno Temple, Amy Irving, Joshua Leonard (Bates Motel), Erin Wihelmi (Noi siamo infinito), Jay Pharoah, Colin Woodell e Sarah Stiles.

In Unsane una giovane donna viene rinchiusa in un istituto psichiatrico contro la sua volontà. In questa struttura dovrà affrontare la sua paura più grande e cercare di capire cosa sia reale e cosa sia il prodotto della sua fantasia.

Planet Kill sarà prodotto anche dallo stesso Burns e scritto da Greer. Louise Rosner e John Graham supervisioneranno il progetto per conto di Studio 8. Adesso non ci resta che attendere una conferma da parte di Soderbergh sul fatto se intenda o meno dirigerlo lui stesso.